Смертельное ДТП случилось на Харьковщине: погиб водитель мотоблока

Происшествия 12:37   08.11.2025
Оксана Горун
Обстоятельства ДТП, которое имело место в Берестинском районе 6 ноября, выясняет Нацполиция.

«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость и дистанцию ​​во время обгона другого транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоблоком. В результате аварии 69-летний водитель мотоблока погиб на месте происшествия, а его жена получила многочисленные травмы и была госпитализирована каретой скорой помощи в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство полицейские открыли из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.

6 ноября полиция информировала о том, что за месяц в Харьковской области возросло количество ДТП. В октябре в Харьковской области произошло 295 аварии, 78 – с пострадавшими. Это на 10% ДТП больше, чем в было в сентябре.

Автор: Оксана Горун
