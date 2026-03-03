17-летняя девушка ушла из дома на Харьковщине – где ее нашли

Харьковские полицейские разыскали несовершеннолетнюю, ушедшую из дома 1 марта, сообщает Нацполиция.

Девушка исчезла из патронатной семьи в городе Берестин. По словам ее воспитательницы, 1 марта около 17:00 несовершеннолетняя пошла в местный магазин и не вернулась домой. На телефонные звонки она не отвечала. Потому девушку немедленно начали разыскивать.

Полицейские обыскали территорию населенного пункта, проверили возможные места нахождения подростков, опросили знакомых и местных жителей. Наконец-то 17-летнюю девушку нашли на территории Днепропетровской области. К счастью, она не стала жертвой противоправных действий.

Несовершеннолетнюю вернули в патронатную семью. С ней и еt законными опекунами правоохранители провели профилактическую беседу.