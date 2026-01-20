Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение
Авария произошла в конце октября в городе Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля допустил наезд на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 56-летний мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести, его госпитализировали.
«Правоохранители установили, что 58-летний водитель не принял необходимые меры для уменьшения скорости и своевременной остановки транспортного средства в момент возникновения опасности для движения, что и привело к столкновению», — добавили в полиции.
Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.
Дата публикации материала: 20 января 2026 в 16:09