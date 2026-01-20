Live

Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение

Общество 16:09   20.01.2026
Виктория Яковенко
Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла в конце октября в городе Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля допустил наезд на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 56-летний мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести, его госпитализировали.

«Правоохранители установили, что 58-летний водитель не принял необходимые меры для уменьшения скорости и своевременной остановки транспортного средства в момент возникновения опасности для движения, что и привело к столкновению», — добавили в полиции.

Фигуранту вручили подозрение по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: «Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.01.2026, 21:58
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
20.01.2026, 11:00
Обокрал бюджет Харькова на три миллиона: в чем подозревают руководителя КП
Обокрал бюджет Харькова на три миллиона: в чем подозревают руководителя КП
20.01.2026, 11:41
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, новая подземная школа
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, новая подземная школа
20.01.2026, 15:30
Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение
Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение
20.01.2026, 16:09

Новости по теме:

20.01.2026
«Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП
17.01.2026
В Лозовой авария на водопроводе: Зеленский записал видео с места
16.01.2026
ДТП с шестью авто на Клочковской в Харькове: есть погибший и пострадавшие 📷
13.01.2026
Смертельное ДТП на Харьковщине: грузовик сбил пешехода
12.01.2026
Влетела в дерево: водитель погибла в ДТП на Харьковщине, пассажиры в больнице


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Велосипедиста сбили на Харьковщине: водителю легковушки вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 16:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла в конце октября в городе Берестин, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".