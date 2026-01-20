Live

«Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП

Происшествия 14:14   20.01.2026
Виктория Яковенко
«Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вчера, 19 января, ночью во время патрулирования Салтовского района копы получили сообщение об аварии, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель Peugeot не соблюдал безопасную дистанцию ​​и скорость движения и столкнулся с другим авто.

«Во время общения с виновником ДТП патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения гражданин согласился. Как результат – 2,55 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму. С результатом мужчина был согласен», – отметили патрульные.

Полицейские отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Эти материалы передадут в суд.

Напомним, авария с шестью автомобилями произошла 16 января на улице Клочковской в ​​Харькове. В результате ДТП погиб один человек. Двух человек госпитализировали.

Читайте также: Возле леса на Харьковщине нашли гражданку Японии: что делала в Украине

Автор: Виктория Яковенко
