«Перепил» норму в 12 раз: ночью в Харькове произошло ДТП
Вчера, 19 января, ночью во время патрулирования Салтовского района копы получили сообщение об аварии, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, водитель Peugeot не соблюдал безопасную дистанцию и скорость движения и столкнулся с другим авто.
«Во время общения с виновником ДТП патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения гражданин согласился. Как результат – 2,55 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму. С результатом мужчина был согласен», – отметили патрульные.
Полицейские отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Эти материалы передадут в суд.
Напомним, авария с шестью автомобилями произошла 16 января на улице Клочковской в Харькове. В результате ДТП погиб один человек. Двух человек госпитализировали.
Дата публикации материала: 20 января 2026 в 14:14