ДТП с шестью авто на Клочковской в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Происшествия 19:23   16.01.2026
Елена Нагорная
ДТП с шестью авто на Клочковской в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Авария с шестью автомобилями произошла около 15:30 16 января на улице Клочковской в Харькове.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь в сторону улицы 23 Августа, при опережении столкнулся с попутным Lexus. После этого Volkswagen врезался в Daewoo Sens, который ехал впереди. В дальнейшем неуправляемый Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся Opel Zafira, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Lexus после первичного столкновения наехал на бордюрный камень, а затем врезался в припаркованные у края проезжей части Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Lancer.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. В медучреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили водителя Opel Zafira, а также 46-летнюю пассажирку Volkswagen.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Как сообщала МГ «Объектив», около 16:05 16 января в городе Змиев Чугуевского района 18-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.

Читайте также: Судимая жительница Чугуева нашла заработок в Telegram и вновь пойдет под суд

Автор: Елена Нагорная
