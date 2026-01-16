ДТП с шестью авто на Клочковской в Харькове: есть погибший и пострадавшие 📷
Авария с шестью автомобилями произошла около 15:30 16 января на улице Клочковской в Харькове.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь в сторону улицы 23 Августа, при опережении столкнулся с попутным Lexus. После этого Volkswagen врезался в Daewoo Sens, который ехал впереди. В дальнейшем неуправляемый Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся Opel Zafira, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Lexus после первичного столкновения наехал на бордюрный камень, а затем врезался в припаркованные у края проезжей части Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Lancer.
Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. В медучреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили водителя Opel Zafira, а также 46-летнюю пассажирку Volkswagen.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Как сообщала МГ «Объектив», около 16:05 16 января в городе Змиев Чугуевского района 18-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков
Если вам интересна новость: «ДТП с шестью авто на Клочковской в Харькове: есть погибший и пострадавшие 📷», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 16 января 2026 в 19:23