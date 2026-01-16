Live

ДТП із шістьма авто на Клочківській у Харкові: є загиблий і постраждалі (фото)

Події 19:23   16.01.2026
Олена Нагорна
ДТП із шістьма авто на Клочківській у Харкові: є загиблий і постраждалі (фото)

Аварія із шістьма автомобілями сталася близько 15:30 16 січня на вулиці Клочківській у Харкові.

Попередньо встановлено, що 31-річний водій Volkswagen Passat, рухаючись у бік вулиці 23 Серпня, під час випередження зіткнувся з попутним Lexus. Після цього Volkswagen врізався у Daewoo Sens, що їхав попереду. Надалі некерований Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Opel Zafira, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Lexus після первинного зіткнення наїхав на бордюрний камінь, а потім врізався у припарковані біля краю проїжджої частини Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Lancer.

Водій Volkswagen загинув на місці. До медзакладу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили водія Opel Zafira, а також 46-річну пасажирку Volkswagen.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 16:05 16 січня у місті Зміїв Чугуївського району 18-річний водій автомобіля Chevrolet збив пішохода 2015 року народження, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Хлопчика доправили до лікарні.

Судима мешканка Чугуєва знайшла заробіток у телеграмі і знову піде під суд

Автор: Олена Нагорна
