Де атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби супротивник штурмував в районах населених пунктів Стариця та Зибине.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 62 атаки, зазначили у Генштабі.

