Де атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:17   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби супротивник штурмував в районах населених пунктів Стариця та Зибине.

На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 62 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, ситуацію на фронті в Харківській області проаналізував оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його словами, попри заяви окупантів, успіхів у них немає.

Читайте також: Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»

