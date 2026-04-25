Де атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби супротивник штурмував в районах населених пунктів Стариця та Зибине.
На Куп’янському напрямку окупанти тричі атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває один бій.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 62 атаки, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, ситуацію на фронті в Харківській області проаналізував оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його словами, попри заяви окупантів, успіхів у них немає.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 16:17;