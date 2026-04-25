Где атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:17   25.04.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток противник штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Зыбино.

На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Кучеровка. Идет один бой.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 62 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, ситуацию на фронте в Харьковской области проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его словам, несмотря на заявления оккупантов, успехов у них нет.

