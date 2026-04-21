Дважды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в районе Прилипки.
На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районе Куриловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 91 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях – заметный рост активности россиян, констатировал в эфире «Суспільного» спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он отметил: украинские защитники ожидали, что оккупанты «весной полезут активно».
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 16:45;