Дважды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в районе Прилипки.

На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районе Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 91 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях – заметный рост активности россиян, констатировал в эфире «Суспільного» спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он отметил: украинские защитники ожидали, что оккупанты «весной полезут активно».