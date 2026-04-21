Live

Дважды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ

Фронт 16:45   21.04.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты однажды пытались улучшить свое положение в районе Прилипки.

На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районе Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 91 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях – заметный рост активности россиян, констатировал в эфире «Суспільного» спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он отметил: украинские защитники ожидали, что оккупанты «весной полезут активно».

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дважды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".