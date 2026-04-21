Двічі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє положення в районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районі Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 91 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках – помітне зростання активності росіян, констатував в етері «Суспільного» речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Він зазначив: українські захисники очікували, що окупанти “навесні полізуть активно”.