Двічі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:45   21.04.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє положення в районі Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районі Курилівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 91 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках – помітне зростання активності росіян, констатував в етері «Суспільного» речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Він зазначив: українські захисники очікували, що окупанти “навесні полізуть активно”.

