Двічі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє положення в районі Приліпки.
На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районі Курилівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 91 атаку, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках – помітне зростання активності росіян, констатував в етері «Суспільного» речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Він зазначив: українські захисники очікували, що окупанти “навесні полізуть активно”.
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 16:45;