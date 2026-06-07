Live

Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться

Происшествия 19:10   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться

Пожар в Харькове произошел утром 7 июня. В 11:51 спасатели получили сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме в Основянском районе, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

На место происшествия сразу же выехали спасатели.

«К моменту их прибытия горели домашние вещи и балкон квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.

Пожар в Харькове 7 июня

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться, а также пострадавшую женщину.

Пожар в Харькове 7 июня

В 13:30 пожар локализовали, а в 15:14 полностью ликвидировали, добавили в ГСЧС.

Читайте также: ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 7 июня: атаки на фронте, как едут поезда
Новости Харькова — главное 7 июня: атаки на фронте, как едут поезда
07.06.2026, 16:10
На Харьковщине сегодня опаздывают поезда
На Харьковщине сегодня опаздывают поезда
07.06.2026, 11:38
ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
07.06.2026, 17:26
Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС
Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС
07.06.2026, 13:40
«Надо думать, что делать» – РФ взялась за трассу между Харьковом и Сумами
«Надо думать, что делать» – РФ взялась за трассу между Харьковом и Сумами
07.06.2026, 09:20
Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться
Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться
07.06.2026, 19:10

Новости по теме:

07.06.2026
Пятерых людей спасали из огня в Харькове – детали от ГСЧС
05.06.2026
Больше десятка пожаров бушевали на Харьковщине – ГСЧС о последствиях
04.06.2026
Четверо пострадавших на Харьковщине из-за бытовых пожаров – ГСЧС
03.06.2026
За сутки спасатели потушили 22 пожара – детали от ГСЧС
02.06.2026
В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Харькове произошел утром 7 июня. В 11:51 спасатели получили сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме в Основянском районе".