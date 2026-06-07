Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться
Пожар в Харькове произошел утром 7 июня. В 11:51 спасатели получили сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме в Основянском районе, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место происшествия сразу же выехали спасатели.
«К моменту их прибытия горели домашние вещи и балкон квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.
Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться, а также пострадавшую женщину.
В 13:30 пожар локализовали, а в 15:14 полностью ликвидировали, добавили в ГСЧС.
Читайте также: ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 19:10;