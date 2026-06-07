Из огня в Харькове спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться

Пожар в Харькове произошел утром 7 июня. В 11:51 спасатели получили сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме в Основянском районе, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место происшествия сразу же выехали спасатели.

«К моменту их прибытия горели домашние вещи и балкон квартиры на втором этаже. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров», – уточнили в ГСЧС.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться, а также пострадавшую женщину.

В 13:30 пожар локализовали, а в 15:14 полностью ликвидировали, добавили в ГСЧС.