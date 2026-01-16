Live

Судима мешканка Чугуєва знайшла заробіток у телеграмі і знову піде під суд

Події 18:43   16.01.2026
Олена Нагорна
Судима мешканка Чугуєва знайшла заробіток у телеграмі і знову піде під суд

Жінку та чоловіка, яких підозрюють у підпалах автомобілів, затримали на Харківщині. Це неодноразово судима мешканка Чугуєва та її товариш із району.

За даними слідства, пропозицію про такий заробіток жінка знайшла у телеграмі. Близько 02:00 13 січня вона підпалила вантажівку, обливши її заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною, повідомляють в обласній прокуратурі.

Того ж дня, близько 13:00, жінка, залучивши свого знайомого — 30-річного мешканця району, — здійснила ще один підпал. Цього разу ціллю стала вантажівка, що належить військовим. Після скоєного спільники одразу втекли.

Правоохоронці затримали паліїв та повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Прокурор клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Можливу причетність російських спецслужб до організації злочинів перевіряють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці повідомили про підозру 16-річному студенту одного із харківських технікумів за фактом підпалу локомотива на території залізничного депо «Основа» у Харкові.

Читайте також: Харків’янин підпалював військові автомобілі – його судитимуть

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ДТП на Харківщині – молодий водій збив дитину (фото)
ДТП на Харківщині – молодий водій збив дитину (фото)
16.01.2026, 18:59
НС в енергетиці: Терехов заявив, що Харків готовий поділитися досвідом
НС в енергетиці: Терехов заявив, що Харків готовий поділитися досвідом
16.01.2026, 15:16
«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
16.01.2026, 16:11
На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко
На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко
16.01.2026, 13:12
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 16 січня: померла Гречаніна, ситуація зі світлом
16.01.2026, 16:45
П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
16.01.2026, 16:43

Новини за темою:

08.10.2025
Арештовані автівки передали на фронт воїнам ЗСУ харківські прокурори
22.07.2025
Військовий із Харківщини торгував гуманітарними авто для СОУ – ДПСУ (фото)
25.06.2025
Як засудили харків’янина за підпал авто колишнього військового – вирок
22.10.2024
Підпали авто ЗСУ та шаф Укрзалізниці на Харківщині: серед фігурантів 13 дітей
03.07.2024
Обдурив ЗСУ на 1,2 млн грн і сяде на 6 років: суд засудив мешканця Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Судима мешканка Чугуєва знайшла заробіток у телеграмі і знову піде під суд», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 18:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінку та чоловіка, яких підозрюють у підпалах автомобілів, затримали на Харківщині. Це неодноразово судима мешканка Чугуєва та її товариш із району.".