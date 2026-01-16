Судима мешканка Чугуєва знайшла заробіток у телеграмі і знову піде під суд
Жінку та чоловіка, яких підозрюють у підпалах автомобілів, затримали на Харківщині. Це неодноразово судима мешканка Чугуєва та її товариш із району.
За даними слідства, пропозицію про такий заробіток жінка знайшла у телеграмі. Близько 02:00 13 січня вона підпалила вантажівку, обливши її заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною, повідомляють в обласній прокуратурі.
Того ж дня, близько 13:00, жінка, залучивши свого знайомого — 30-річного мешканця району, — здійснила ще один підпал. Цього разу ціллю стала вантажівка, що належить військовим. Після скоєного спільники одразу втекли.
Правоохоронці затримали паліїв та повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ). Прокурор клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Можливу причетність російських спецслужб до організації злочинів перевіряють.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці повідомили про підозру 16-річному студенту одного із харківських технікумів за фактом підпалу локомотива на території залізничного депо «Основа» у Харкові.
