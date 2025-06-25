Як засудили харків’янина за підпал авто колишнього військового – вирок
26-річного харків’янина суд визнав винним у підпалі автомобіля українського захисника та підготовці до підпалу і призначив покарання у вигляді п’яти з половиною років тюрми.
Чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, у серпні 2024 року в пошуках заробітку вийшов у телеграмі на куратора, який запропонував палити автівки військових за 1,5 тисячі доларів, інформують у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, ввечері 16 серпня чоловік за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші підпалив на проспекті Тракторобудівників Mitsubishi Carisma колишнього військовослужбовця. Свої дії він зафільмував на смартфон.
За декілька днів на вулиці Валентинівській фігурант побачив зелений Volkswagen Transporter Т4. Ідентифікувавши авто як військове, чоловік надіслав його фото куратору, чекаючи подальших вказівок. У цей час чоловіка помітили і затримали правоохоронці, тож грошей він так і не отримав.
На суд фігурант очікував під вартою. Під час розгляду він визнав свою провину.
Обвинувальний вирок за фактами готування та умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу, закінченого замаху на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, готування до нього (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1 ККУ) ухвалив Салтівський райсуд Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річного харків’янина суд визнав винним у підпалі автомобіля українського захисника та підготовці до підпалу та призначив покарання у вигляді п’яти з половиною років тюрми.".