Как осудили харьковчанина за поджог авто бывшего военного — приговор

26-летнего харьковчанина суд признал виновным в поджоге автомобиля украинского защитника и подготовке к поджогу и назначил наказание в виде пяти с половиной лет тюрьмы.

Мужчина, который ранее неоднократно имел проблемы с законом, в августе 2024 года в поисках заработка вышел в Telegram на куратора. Тот предложил жечь машины украинских военных за 1,5 тысячи долларов, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, вечером 16 августа мужчина с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси поджег на проспекте Тракторостроителей Mitsubishi Carisma бывшего военнослужащего. Свои действия он снял на смартфон.

Через несколько дней на улице Валентиновской фигурант увидел зеленый Volkswagen Transporter Т4. Идентифицировав авто как военное, мужчина прислал его фото куратору, ожидая дальнейших указаний. В это время харьковчанина заметили и задержали правоохранители, поэтому денег он так и не получил.

Суда фигурант ожидал под стражей. В ходе рассмотрения он признал свою вину.

Обвинительный приговор по фактам подготовки и умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, законченного покушения на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, подготовки к нему (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1 УКУ) принял Салтовский райсуд Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.