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Вибух скутера військових у Харкові: 19-річну городянку підозрюють у теракті

Події 10:40   25.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибух скутера військових у Харкові: 19-річну городянку підозрюють у теракті

Правоохоронці затримали 19-річну харків’янку, яка могла бути співорганізаторкою теракту в місті.

Події розгорталися 20 червня близько 14:00. Тоді в одному з парків в Індустріальному районі пролунав вибух – виявилося, що вибухнув скутер. Внаслідок цього загинув 26-річний військовий, ще один 29-річний боєць отримав тяжкі поранення, пишуть у прокуратурі. Одна з версій слідства – українські захисники забрали скутер у незнайомих людей як допомогу.

Відео: t.me/kharkiv_1654

«Правоохоронці затримали 19-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у вчиненні цього злочину. За даним слідства, через Telegram вона почала спілкуватись з представником рф, який за гроші запропонував їй виконати завдання, а саме підірвати українських військових», – розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, за інструкцією російського куратора дівчина самостійно виготовила вибухівку. Працювала над нею підозрювана у себе вдома.

Вранці 20 червня вона прийшла до парку і взяла з багажника ключі від скутера, пізніше дівчина повернулася та поклала до багажного відділення рюкзак із вибухівкою, припускають у прокуратурі.

«Вже надалі, коли військові прибули на місце та підійшли до скутера, щоб завантажити його в авто, ворог дистанційно ввів у дію СВП», – пишуть правоохоронці.

В облуправлінні Нацполіції уточнюють: потужність вибухівки – близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті. Корпус – металевий із численними уламками.

Наразі дівчину вже затримали. Вона перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Раніше у соцмережах повідомляли, що скутер військові знайшли нібито через платформу OLX. Трагедія сталася, коли ті вантажили скутер в авто. Користувачі припускали, що, ймовірно, зрадники ідентифікують військових, волонтерів та їхніх близьких через послуги типу Getcontact.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 10:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 19-річну харків’янку, яка могла бути співорганізаторкою теракту в місті.".