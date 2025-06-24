Атака на Дніпро: пошкоджений поїзд «Одеса-Запоріжжя», 15 загиблих у місті

Після 11:00 у Дніпрі пролунали вибухи. В АТ «Укрзалізниця» інформують, що через атаку пошкоджений поїзд.

Доповнено о 19:25. Наразі постраждалих у Дніпрі понад 200, ще 15 людей загинули, інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини”, – написав Лисак.

Інфраструктурний об’єкт понівечений і в Самарі. Там загинули двоє людей, 14 – постраждали.

Доповнено о 16:36. Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар російської балістики по Дніпропетровщині.

«Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким. Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу», – зазначив президент.

Відео: Володимир Зеленський

Доповнено о 15:38. Вже відомо про дев’ятьох загиблих у Дніпрі. Понад 100 людей постраждали внаслідок ударів по Дніпру та Самарі, уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Доповнено о 15:00. У Дніпрі вже вісім загиблих внаслідок атаки РФ, постраждали 84 людини, 62 з них – шпиталізували, розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — «важкі», – повідомив Лисак.

Відео: Сергій Лисак

Доповнено о 14:04. Кількість загиблих у Дніпрі зросла до семи. Постраждалих близько 70 людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Серед них 10 дітей. П’ять поранених – «важкі». Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів», – зазначив Лисак.

Доповнено о 13:10. Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що через ворожі удари постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ. Також пошкоджені три заклади позашкілля та управління соцзахисту. Крім цього, вісім медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка.

Доповнено о 13:05. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще понад 20 – постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини», – уточнив Лисак.

Доповнено о 12:33. Обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

«Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога. Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00», – додали в «УЗ».

Доповнено о 12:13. У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа, пошкоджені гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та потяг. Травмовані пасажири, інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», – додав Лисак.

12:05. Про серію вибухів повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак об 11:12.

Пізніше в соцмережах публікували відео, де зазначалось, що внаслідок ударів постраждав потяг.

Відео: телеграм-канал “Ну і Дніпро”

В «УЗ» підтвердили: через удар РФ по Дніпропетровщині пошкоджений поїзд №52 «Одеса — Запоріжжя».

«На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.