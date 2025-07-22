Військовий із Харківщини торгував гуманітарними авто для СОУ – ДПСУ (фото)

34-річного військовослужбовця з Харківської області підозрюють у продажі автомобілів, ввезених в Україну через благодійні фонди як гуманітарну допомогу.

В інтернеті чоловік підшукував клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі. Правоохоронці затримали його на гарячому під час продажу трьох позашляховиків: Volkswagen Touareg, Jeep Cherokee Liberty та Tata Xenon, за які він отримав від покупця 13,5 тисячі доларів, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи на авто, що підтверджують факт їхнього ввезення в Україну як гуманітарної допомоги, гроші, зброю та необліковані боєприпаси.

Чоловікові повідомили про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ). Йому загрожує до семи років тюрми. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ).

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також клієнтів фігуранта.