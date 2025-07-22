Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)
34-летнего военнослужащего из Харьковской области подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в Украину через благотворительные фонды как гуманитарную помощь и предназначавшихся Силам обороны.
В интернете мужчина подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили. Правоохранители задержали его на горячем во время продажи трех внедорожников: Volkswagen Touareg, Jeep Cherokee Liberty й Tata Xenon, за которые он получил от покупателя 13,5 тысячи долларов, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
В ходе обысков правоохранители изъяли документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину в качестве гуманитарной помощи, деньги, оружие и неучтенные боеприпасы.
Мужчине сообщили о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ).
Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению преступления, а также клиентов фигуранта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автомобили, военный, гпсу, гуманитарка, новости Харькова, пограничники;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 16:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего военнослужащего из Харьковской области подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в Украину через благотворительные фонды как гуманитарную помощь.".