Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)

34-летнего военнослужащего из Харьковской области подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в Украину через благотворительные фонды как гуманитарную помощь и предназначавшихся Силам обороны.

В интернете мужчина подыскивал клиентов, которым предлагал приобрести автомобили. Правоохранители задержали его на горячем во время продажи трех внедорожников: Volkswagen Touareg, Jeep Cherokee Liberty й Tata Xenon, за которые он получил от покупателя 13,5 тысячи долларов, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы на авто, подтверждающие факт их ввоза в Украину в качестве гуманитарной помощи, деньги, оружие и неучтенные боеприпасы.

Мужчине сообщили о подозрении за продажу предметов гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УКУ). Ему грозит до семи лет тюрьмы. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ).

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению преступления, а также клиентов фигуранта.