Арештовані автівки передали на фронт воїнам ЗСУ харківські прокурори
Автівки завезли на територію України як гуманітарну допомогу із порушенням митних правил, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Як повідомляє МГ “Об’єктив”, також для ввозу використали підроблені документи. На автівки накладений арешт, після правоохоронці провели всі необхідні слідчі дії.
Прокурор у судовому засіданні наголосив, що подальше зберігання арештованих авто без належного технічного обслуговування може призвести до їх псування. Тому після клопотання прокурора та за результатами розгляду суд ухвалив передати арештовані машини на потреби Збройних Сил України.
Автомобілі вже передали одній із військових частин для виконання бойових завдань.
Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 19:44
