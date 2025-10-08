Live
Арештовані автівки передали на фронт воїнам ЗСУ харківські прокурори

Суспільство 19:44   08.10.2025
Оксана Якушко
Автівки завезли на територію України як гуманітарну допомогу із порушенням митних правил, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як повідомляє МГ “Об’єктив”, також для ввозу використали підроблені документи. На автівки накладений арешт, після правоохоронці  провели всі необхідні слідчі дії.

Прокурор у судовому засіданні наголосив, що подальше зберігання арештованих авто без належного технічного обслуговування може призвести до їх псування. Тому після клопотання прокурора та за результатами розгляду суд ухвалив передати арештовані машини на потреби Збройних Сил України.

Автомобілі вже передали одній із військових частин для виконання бойових завдань.

Оксана Якушко
