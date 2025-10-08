Live
  • Ср 08.10.2025
Арестованные автомобили передали на фронт воинам ВСУ харьковские прокуроры

Общество 19:44   08.10.2025
Оксана Якушко
Арестованные автомобили передали на фронт воинам ВСУ харьковские прокуроры

Автомобили завезли на территорию Украины как гуманитарную помощь с нарушением таможенных правил, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», также для ввоза использовали поддельные документы. На автомобили наложен арест, после чего правоохранители провели все необходимые следственные действия.

Прокурор в судебном заседании подчеркнул, что дальнейшее хранение арестованных авто без должного технического обслуживания может привести к их порче. Поэтому после ходатайства прокурора и по результатам рассмотрения суд решил передать арестованные машины на нужды Вооруженных Сил Украины.

Автомобили уже передали одной из воинских частей для выполнения боевых задач.

Автор: Оксана Якушко
