Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни

С сегодняшнего дня, 8 октября, и до 12 числа Харьковская область окажется под влиянием серии циклонов с юга и юго-запада страны. Поэтому синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе.

«А именно ожидается снижение средних суточных температур воздуха, почти каждый день, в течение 8–12 октября будут наблюдаться дожди разной интенсивности: от небольших до умеренных, местами значительных», — отметили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Однако есть и плюс от этой погоды. Синоптики говорят, что такие погодные условия будут способствовать росту уровней воды 9-10 октября, на малых реках Харьковской области на 5-20 см в сутки.

«На уровневой режим р. Уды возле поселка Безлюдовка будет дополнительно влиять городской сток воды из Харькова, возможен суточный подъем уровня воды на 0,2–0,5 м без негативных последствий. На р. Северский Донец подъем уровней воды ожидается до 10 см в сутки. Ожидаемые метеорологические условия несколько улучшат гидрологическую ситуацию на реках Харьковской области», — подытожили специалисты.

Кроме этого, они предупреждают об опасных метеорологических явлениях 9 октября.

«Ночью по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны. І уровень опасности, желтый», — добавили синоптики.

Напомним, ранее предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Как писало ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достигнуть начального уровня стихийного гидрологического явления, соответствующего III уровню опасности (коричневый).