Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни

Виктория Яковенко
Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни

С сегодняшнего дня, 8 октября, и до 12 числа Харьковская область окажется под влиянием серии циклонов с юга и юго-запада страны. Поэтому синоптики прогнозируют ухудшение погоды в регионе.

«А именно ожидается снижение средних суточных температур воздуха, почти каждый день, в течение 8–12 октября будут наблюдаться дожди разной интенсивности: от небольших до умеренных, местами значительных», — отметили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Однако есть и плюс от этой погоды. Синоптики говорят, что такие погодные условия будут способствовать росту уровней воды 9-10 октября, на малых реках Харьковской области на 5-20 см в сутки.

«На уровневой режим р. Уды возле поселка Безлюдовка будет дополнительно влиять городской сток воды из Харькова, возможен суточный подъем уровня воды на 0,2–0,5 м без негативных последствий. На р. Северский Донец подъем уровней воды ожидается до 10 см в сутки. Ожидаемые метеорологические условия несколько улучшат гидрологическую ситуацию на реках Харьковской области», — подытожили специалисты.

Кроме этого, они предупреждают об опасных метеорологических явлениях 9 октября.

«Ночью по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны. І уровень опасности, желтый», — добавили синоптики.

Читайте также: Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины

Напомним, ранее предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Как писало ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достигнуть начального уровня стихийного гидрологического явления, соответствующего III уровню опасности (коричневый).

