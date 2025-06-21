Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Сегодня, 21 июня, во второй половине дня ожидается гроза со шквальными ветрами 15-20 м/с, передают синоптики.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – акцентируют в центре.

На Харьковщине также объявлен первый, желтый уровень опасности.