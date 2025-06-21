Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Сегодня, 21 июня, во второй половине дня ожидается гроза со шквальными ветрами 15-20 м/с, передают синоптики.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – акцентируют в центре.
На Харьковщине также объявлен первый, желтый уровень опасности.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 15:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.".