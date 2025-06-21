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Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове

Общество 15:50   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Сегодня, 21 июня, во второй половине дня ожидается гроза со шквальными ветрами 15-20 м/с, передают синоптики.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», – акцентируют в центре.

На Харьковщине также объявлен первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Похолодает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 15:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии.".