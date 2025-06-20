Похолодает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

В субботу, 21 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов, дневная — от 16 до 21.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.