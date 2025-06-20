Похолодает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня
Фото: Василий Голосный
В субботу, 21 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 8 до 13 градусов, дневная — от 16 до 21.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 21 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.".