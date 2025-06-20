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Похолодает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня

Погода 20:30   20.06.2025
Елена Нагорная
Похолодает, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 июня Фото: Василий Голосный

В субботу, 21 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 8 до 13 градусов, дневная — от 16 до 21.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 21 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.".