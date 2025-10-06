Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине

Дальнейшее снижение уровня воды на 1 — 5 сантиметров в сутки ожидается в течение 7 — 9 октября в реке Северский Донец, на участке от Чугуева до Змиева.

Предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Как пишет ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достичь начального уровня стихийного гидрологического явления, что соответствует III уровню опасности (коричневый).

Как сообщалось, во вторник, 7 октября, в Харькове и области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.