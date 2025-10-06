Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине

Погода 21:45   06.10.2025
Елена Нагорная
Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине

Дальнейшее снижение уровня воды на 1 — 5 сантиметров в сутки ожидается в течение 7 — 9 октября в реке Северский Донец, на участке от Чугуева до Змиева.

Предупреждение «о стихийных гидрологических явлениях» опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Как пишет ведомство со ссылкой на данные Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, уровень воды в реке Северский Донец возле города Змиев может достичь начального уровня стихийного гидрологического явления, что соответствует III уровню опасности (коричневый).

Как сообщалось, во вторник, 7 октября, в Харькове и области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Читайте также: Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове гремят взрывы 6 октября, пропадает свет (обновляется)
В Харькове гремят взрывы 6 октября, пропадает свет (обновляется)
06.10.2025, 22:53
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
05.10.2025, 17:40
Новости Харькова — главное за 6 октября: Харьков атакуют БпЛА
Новости Харькова — главное за 6 октября: Харьков атакуют БпЛА
06.10.2025, 22:57
Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине
Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине
06.10.2025, 21:45
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
05.10.2025, 09:48
Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹
Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹
06.10.2025, 19:50

Новости по теме:

06.10.2025
В Харькове гремят взрывы 6 октября, пропадает свет (обновляется)
06.10.2025
Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине
06.10.2025
Уникальную историю узнала министр в ходе визита на Харьковщину (фото)
06.10.2025
Заполнили все запросы главы Харьковщины — Зеленский об энергетической Ставке
06.10.2025
Прогноз погоды на 7 октября: грозит ли Харькову и области циклон


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Коричневый уровень опасности: о стихийном явлении предупреждают на Харьковщине»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 21:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дальнейшее снижение уровня воды на 1 — 5 сантиметров в сутки ожидается в течение 7 — 9 октября в реке Северский Донец, на участке от Чугуева до Змиева.".