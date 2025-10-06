Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)
Накануне, 5 октября, в Харькове бегун Сергей Прескорник установил Рекорд Украины в категории «спорт» – «Самое длинное расстояние выполнения упражнения берпи».
«Он выполнял упражнение в течение 7 часов 7 мин., за это время сделав 2716 берпи и преодолев 5 км», — сообщили в Харьковском горсовете.
Отметим, берпи — это универсальное упражнение для всего тела, сочетающее приседания, планку, отжимание и прыжок, выполняемые последовательно непрерывно.
«Я так была поражена. Рекорды на выносливость очень сложные. А на этот раз для рекорда на выносливость выбрано очень сложное упражнение. По сути это комплекс упражнений, где не отдыхает ни одна часть тела, где работают все мышцы. Такое упражнение выставить на рекорд – это выносливость в квадрате. Такого у нас за 30 лет никогда не было», — отметила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Видео: Instagram ujinpres
Сергей Прескорник, известный в Харькове как «бегущая борода», – бегун со стажем, участник многих марафонов. Также он плоггер – во время бега собирает мусор. В 2021 году он уже устанавливал Рекорд Украины – пробег 225 километров из Днепра в Харьков.
Напомним, 1 сентября 26-летний харьковчанин Юрий Верещака установил национальный рекорд — он имеет наибольшее количество дипломов с отличием о завершении обучения в вузах. В общем он получил шесть «красных» дипломов.
