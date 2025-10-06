Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)

Общество 12:34   06.10.2025
Виктория Яковенко
Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео) Фото: Харьковский горсовет

Накануне, 5 октября, в Харькове бегун Сергей Прескорник установил Рекорд Украины в категории «спорт» – «Самое длинное расстояние выполнения упражнения берпи».

«Он выполнял упражнение в течение 7 часов 7 мин., за это время сделав 2716 берпи и преодолев 5 км», — сообщили в Харьковском горсовете.

Отметим, берпи — это универсальное упражнение для всего тела, сочетающее приседания, планку, отжимание и прыжок, выполняемые последовательно непрерывно.

рекорд в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
рекорд в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

«Я так была поражена. Рекорды на выносливость очень сложные. А на этот раз для рекорда на выносливость выбрано очень сложное упражнение. По сути это комплекс упражнений, где не отдыхает ни одна часть тела, где работают все мышцы. Такое упражнение выставить на рекорд – это выносливость в квадрате. Такого у нас за 30 лет никогда не было», — отметила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Видео: Instagram ujinpres

рекорд в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
рекорд в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Сергей Прескорник, известный в Харькове как «бегущая борода», – бегун со стажем, участник многих марафонов. Также он плоггер – во время бега собирает мусор. В 2021 году он уже устанавливал Рекорд Украины – пробег 225 километров из Днепра в Харьков.

Напомним, 1 сентября 26-летний харьковчанин Юрий Верещака установил национальный рекорд — он имеет наибольшее количество дипломов с отличием о завершении обучения в вузах. В общем он получил шесть «красных» дипломов.

Читайте также: Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
05.10.2025, 09:48
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье — Ахиллес
05.10.2025, 17:40
Появились фото Харькова после ночных обстрелов
Появились фото Харькова после ночных обстрелов
06.10.2025, 09:38
Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки в воскресенье (фото)
Сколько домов пострадало в Харькове из-за атаки в воскресенье (фото)
06.10.2025, 12:03
Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)
Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)
06.10.2025, 12:34
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
06.10.2025, 13:45

Новости по теме:

25.05.2025
Голый мужчина убегал от копов в Харькове (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 5 октября, в Харькове бегун Сергей Прескорник установил Рекорд Украины в категории «спорт» – «Самое длинное расстояние выполнения упражнения берпи».".