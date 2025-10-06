Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Суспільство 12:34   06.10.2025
Вікторія Яковенко
Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео) Фото: Харківська міськрада

Напередодні, 5 жовтня, у Харкові бігун Сергій Прескорник встановив Рекорд України у категорії «спорт» – «Найдовша відстань виконання вправи бурпі».

«Він виконував вправу протягом 7 год. 7 хв., за цей час зробивши 2716 бурпі і подолавши 5 км», – повідомили у Харківській міськраді.

Зазначимо, бурпі – це універсальна вправа для всього тіла, яка поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок, що виконуються послідовно безперервно.

рекорд в Харькове
Фото: Харківська міськрада
рекорд в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«Я настільки була вражена. Рекорди на витривалість дуже складні. А цього разу для рекорду на витривалість вибрана дуже складна вправа. По суті, це комплекс вправ, де не відпочиває жодна частина тіла, де працюють всі м’язи. Таку вправу виставити на рекорд – це витривалість в квадраті. Такого у нас за 30 років ніколи не були», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Відео: інстаграм ujinpres

рекорд в Харькове
Фото: Харківська міськрада
рекорд в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Сергій Прескорник, відомий у Харкові як «бегущая борода», – бігун зі стажем, учасник багатьох марафонів. Також він плоггер – під час бігу також збирає сміття. У 2021 році вже встановлював Рекорд України – пробіг 225 кілометрів з Дніпра до Харкова.

Нагадаємо, 1 вересня 26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів з відзнакою про завершення навчання у вишах. Загалом він отримав шість «червоних» дипломів.

Читайте також: Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим
У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим
06.10.2025, 13:45
Термінова сесія міськради 6 жовтня: на що у Харкові виділили більше грошей
Термінова сесія міськради 6 жовтня: на що у Харкові виділили більше грошей
06.10.2025, 13:04
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, немає світла, сесія
Новини Харкова — головне 6 жовтня: небезпечна погода, немає світла, сесія
06.10.2025, 13:08
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
16-річний харків’янин, перебуваючи в ЄС, міг організовувати теракти в Україні
06.10.2025, 10:00
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
06.10.2025, 09:38
“Про прогнози говорити не будемо”: Синєгубов про ситуацію з електропостачанням
“Про прогнози говорити не будемо”: Синєгубов про ситуацію з електропостачанням
06.10.2025, 10:58

Новини за темою:

25.05.2025
Чоловік голяка тікав від копів у Харкові (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 5 жовтня, у Харкові бігун Сергій Прескорник встановив Рекорд України у категорії «спорт» – «Найдовша відстань виконання вправи бурпі».".