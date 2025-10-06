Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Напередодні, 5 жовтня, у Харкові бігун Сергій Прескорник встановив Рекорд України у категорії «спорт» – «Найдовша відстань виконання вправи бурпі».

«Він виконував вправу протягом 7 год. 7 хв., за цей час зробивши 2716 бурпі і подолавши 5 км», – повідомили у Харківській міськраді.

Зазначимо, бурпі – це універсальна вправа для всього тіла, яка поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок, що виконуються послідовно безперервно.

«Я настільки була вражена. Рекорди на витривалість дуже складні. А цього разу для рекорду на витривалість вибрана дуже складна вправа. По суті, це комплекс вправ, де не відпочиває жодна частина тіла, де працюють всі м’язи. Таку вправу виставити на рекорд – це витривалість в квадраті. Такого у нас за 30 років ніколи не були», – зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Відео: інстаграм ujinpres

Сергій Прескорник, відомий у Харкові як «бегущая борода», – бігун зі стажем, учасник багатьох марафонів. Також він плоггер – під час бігу також збирає сміття. У 2021 році вже встановлював Рекорд України – пробіг 225 кілометрів з Дніпра до Харкова.

Нагадаємо, 1 вересня 26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів з відзнакою про завершення навчання у вишах. Загалом він отримав шість «червоних» дипломів.