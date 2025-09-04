Live
Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України

Суспільство 14:19   04.09.2025
Вікторія Яковенко
Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України Фото: Лана Вєтрова

26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів з відзнакою про завершення навчання у вишах.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Зазначається, що Верещака – машиніст електровоза і свою освіту присвятив залізничному транспорту. Загалом він отримав шість «червоних» дипломів у таких вишах:

1. Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Залізничний транспорт»;

2. Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація»;

3. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна – «Публічне управління та адміністрування»;

4. Український державний університет науки і технологій – спеціальність «Транспортні технології»;

5. НАУ «Харківський авіаційний інститут – «Авіаційний транспорт» – «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів»;

6. Національна консерваторія мистецтв та ремесел (м. Париж, Франція) – «Залізничий транспорт» -«Менеджер з високошвидкісних залізничних систем».

«Коли  ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою. Це такий «челендж» для самого себе, виклик самому собі», – зазначив рекордсмен.

Офіційно рекорд зафіксували 1 вересня.

Автор: Вікторія Яковенко
