Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України
26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів з відзнакою про завершення навчання у вишах.
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Зазначається, що Верещака – машиніст електровоза і свою освіту присвятив залізничному транспорту. Загалом він отримав шість «червоних» дипломів у таких вишах:
1. Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Залізничний транспорт»;
2. Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація»;
3. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна – «Публічне управління та адміністрування»;
4. Український державний університет науки і технологій – спеціальність «Транспортні технології»;
5. НАУ «Харківський авіаційний інститут – «Авіаційний транспорт» – «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів»;
6. Національна консерваторія мистецтв та ремесел (м. Париж, Франція) – «Залізничий транспорт» -«Менеджер з високошвидкісних залізничних систем».
«Коли ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою. Це такий «челендж» для самого себе, виклик самому собі», – зазначив рекордсмен.
Офіційно рекорд зафіксували 1 вересня.
