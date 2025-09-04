Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины

26-летний харьковчанин Юрий Верещака установил национальный рекорд — он имеет наибольшее количество дипломов с отличием о завершении обучения в вузах.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Отмечается, что Верещака – машинист электровоза и свое образование посвятил железнодорожному транспорту. В общем он получил шесть «красных» дипломов в таких вузах:

1. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта – специальность «Железнодорожный транспорт»;

2. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта – специальность «Качество, стандартизация и сертификация»;

3. Харьковский национальный университет им. Каразина – «Публичное управление и администрирование»;

4. Украинский государственный университет науки и технологий – специальность «Транспортные технологии»;

5. НАУ «Харьковский авиационный институт – «Авиационный транспорт» – «Техническое обслуживание воздушных судов и авиадвигателей»;

6. Национальная консерватория искусств и ремесел (г. Париж, Франция) – «Железнодорожный транспорт» – «Менеджер по высокоскоростным железнодорожным системам».

«Когда ставишь перед собой максимальные цели, ты получаешь максимальные результаты. Я поставил себе суперцель – получить все дипломы с отличием. Это такой «челлендж» для самого себя, вызов самому себе», — отметил рекордсмен.

Официально рекорд зафиксировали 1 сентября.