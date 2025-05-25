Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео)

В Харькове прохожие наблюдали утром погоню с участием голого мужчины и полицейских.

Видео погони разместил один из харьковских телеграмм-каналов. Инцидент произошел в 9 утра.

На видео воскресное утро на Аэрокосмическом проспекте оживила активная погоня с участием неизвестного спринтера и патрульного полицейского. Бегун по неведомым причинам наследовал традиции греческих марафонцев и демонстрировал хорошую физическую форму и высокую скорость без одежды.

Бегуна впоследствии догнали и вызвали ему спецбригаду медиков, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ХХ