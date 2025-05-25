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Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео)

Происшествия 11:35   25.05.2025
Оксана Якушко
Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео) Фото: ХХ

В Харькове прохожие наблюдали утром погоню с участием голого мужчины и полицейских.

Видео погони разместил один из харьковских телеграмм-каналов. Инцидент произошел в 9 утра.

На видео воскресное утро на Аэрокосмическом проспекте оживила активная погоня с участием неизвестного спринтера и патрульного полицейского. Бегун по неведомым причинам наследовал традиции греческих марафонцев и демонстрировал хорошую физическую форму и высокую скорость без одежды.

Бегуна впоследствии догнали и вызвали ему спецбригаду медиков, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Видео: ХХ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прохожие наблюдали утром погоню с участием голого мужчины и полицейских.".