Голый мужчина убегал от копов в Харькове (фото, видео)
Фото: ХХ
В Харькове прохожие наблюдали утром погоню с участием голого мужчины и полицейских.
Видео погони разместил один из харьковских телеграмм-каналов. Инцидент произошел в 9 утра.
На видео воскресное утро на Аэрокосмическом проспекте оживила активная погоня с участием неизвестного спринтера и патрульного полицейского. Бегун по неведомым причинам наследовал традиции греческих марафонцев и демонстрировал хорошую физическую форму и высокую скорость без одежды.
Бегуна впоследствии догнали и вызвали ему спецбригаду медиков, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
Видео: ХХ
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бегун, голый, коп, марафонец, Нацполиция, новости Харькова, погоня, спринтер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2025 в 11:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прохожие наблюдали утром погоню с участием голого мужчины и полицейских.".