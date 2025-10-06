Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.38

Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині

Погода 21:45   06.10.2025
Олена Нагорна
Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині

Подальше зниження рівня води на 1 – 5 сантиметрів на добу очікується протягом 7 – 9 жовтня у річці Сіверський Донець, на ділянці від Чугуєва до Змієва.

Попередження “про стихійні гідрологічні явища” опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Як пише відомство з посиланням на дані Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, рівень води в річці Сіверський Донець біля міста Зміїв може досягнути початкового рівня стихійного гідрологічного явища, що відповідає III рівню небезпеки (коричневий).

Як повідомлялося, у вівторок, 7 жовтня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові гримлять вибухи 6 жовтня, зникає світло (оновлюється)
У Харкові гримлять вибухи 6 жовтня, зникає світло (оновлюється)
06.10.2025, 22:53
Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині
Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині
06.10.2025, 21:45
Новини Харкова — головне за 6 жовтня: Харків атакують БпЛА
Новини Харкова — головне за 6 жовтня: Харків атакують БпЛА
06.10.2025, 22:57
Унікальну історію дізналася міністерка під час візиту на Харківщину (фото)
Унікальну історію дізналася міністерка під час візиту на Харківщину (фото)
06.10.2025, 21:24
Що із підключенням електрики в Харкові та інших регіонах – Міненерго (відео)
Що із підключенням електрики в Харкові та інших регіонах – Міненерго (відео)
06.10.2025, 19:50
Заповнили всі запити голови Харківщини – Зеленський про енергетичну Ставку
Заповнили всі запити голови Харківщини – Зеленський про енергетичну Ставку
06.10.2025, 20:49

Новини за темою:

06.10.2025
У Харкові гримлять вибухи 6 жовтня, зникає світло (оновлюється)
06.10.2025
Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині
06.10.2025
Унікальну історію дізналася міністерка під час візиту на Харківщину (фото)
06.10.2025
Заповнили всі запити голови Харківщини – Зеленський про енергетичну Ставку
06.10.2025
Прогноз погоди на 7 жовтня: чи загрожує Харкову та області циклон


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 21:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подальше зниження рівня води на 1 – 5 сантиметрів на добу очікується протягом 7 – 9 жовтня у річці Сіверський Донець, на ділянці від Чугуєва до Змієва.".