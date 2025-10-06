Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині
Подальше зниження рівня води на 1 – 5 сантиметрів на добу очікується протягом 7 – 9 жовтня у річці Сіверський Донець, на ділянці від Чугуєва до Змієва.
Попередження “про стихійні гідрологічні явища” опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.
Як пише відомство з посиланням на дані Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, рівень води в річці Сіверський Донець біля міста Зміїв може досягнути початкового рівня стихійного гідрологічного явища, що відповідає III рівню небезпеки (коричневий).
Як повідомлялося, у вівторок, 7 жовтня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, попередження, річка, Северский Донец;
Ви читали новину: «Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині»
Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна