Коричневий рівень небезпеки: про стихійне явище попереджають на Харківщині

Подальше зниження рівня води на 1 – 5 сантиметрів на добу очікується протягом 7 – 9 жовтня у річці Сіверський Донець, на ділянці від Чугуєва до Змієва.

Попередження “про стихійні гідрологічні явища” опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Як пише відомство з посиланням на дані Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, рівень води в річці Сіверський Донець біля міста Зміїв може досягнути початкового рівня стихійного гідрологічного явища, що відповідає III рівню небезпеки (коричневий).

Як повідомлялося, у вівторок, 7 жовтня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.