Прогноз погоди на 7 жовтня: чи загрожує Харкову та області циклон

Погода 20:26   06.10.2025
Олена Нагорна
У вівторок, 7 жовтня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 8 – 10 градусів тепла, вдень – 17 – 19, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 6 – 11 градусів тепла, вдень – 16 – 21.

Вітер східний – 5-10 м/с.

«Циклон, що розташувався на півдні, разом зі своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях. На решті території України без істотних опадів», – підтверджує синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Рекорд України встановив у Харкові відомий бігун (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
