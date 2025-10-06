Прогноз погоды на 7 октября: грозит ли Харькову и области циклон
Во вторник, 7 октября, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 8 – 10 градусов тепла, днем — 17 – 19, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов тепла, днем — 16 – 21.
Ветер восточный — 5-10 м/с.
«Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. На остальной территории Украины без существенных осадков», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.
Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 20:26
