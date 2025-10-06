Live
Прогноз погоды на 7 октября: грозит ли Харькову и области циклон

Погода 20:26   06.10.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды на 7 октября: грозит ли Харькову и области циклон

Во вторник, 7 октября, в Харькове и области — переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 8 – 10 градусов тепла, днем — 17 – 19, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 6 – 11 градусов тепла, днем — 16 – 21.

Ветер восточный — 5-10 м/с.

«Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. На остальной территории Украины без существенных осадков», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.

Автор: Елена Нагорная
