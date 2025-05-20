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Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы

Погода 11:25   20.05.2025
Оксана Горун
Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы Фото: Василий Голосный

Затяжной период «майских холодов» на Харьковщине подходит к завершению. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и регионального центра по гидрометеорологии.

По прогнозу Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, температура воздуха в городе и области начнет повышаться уже завтра, 21 мая. Вначале — до 17 – 22°, а к выходным уже достигнет 22 – 27°.

Такую же тенденцию прогнозирует Укргидрометцентр. Расходятся метеорологи в столице и на месте только в одном: завершатся дожди «мокрой средой» или же будут возвращаться и далее в течение недели. Харьковские синоптики прогнозируют, что небольшие и непродолжительные дожди местами в Харьковской области будут не только в среду, но и в четверг, 22 мая, и в субботу, 24-го. Укргидрометцентр по Харькову, начиная с четверга, и по субботу включительно дождей не предвидит.

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«С 25-26 мая тепло разольется синоптическим удовольствием по всей Украине. А со следующего понедельника, с 26 мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать. Дожди, в отличие от температуры воздуха, удержат стабильную позицию — пока будет преобладать влажная погода», — дала прогноз погоды в целом по Украине синоптик Наталья Диденко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Затяжной период «майских холодов» на Харьковщине подходит к завершению. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и регионального центра по гидрометеорологии".