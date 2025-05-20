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Опасная погода ожидается 20 мая в Харькове: предупреждение гидрометцентра

Погода 07:51   20.05.2025
Оксана Горун
Опасная погода ожидается 20 мая в Харькове: предупреждение гидрометцентра

В Харькове и области вновь прогнозируют грозу. Утром 20 мая региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 20 мая. Днем 20 мая по городу и области ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)», — написали синоптики.

Ранее синоптики сообщали, что температура в городе и области будет колебаться в пределах от 7 до 12° тепла ночью и 13 – 18° днем.

По прогнозам, завершение «сезона дождей» — уже не за горами. На пятницу, 23 мая обещают погоду с переменной облачностью и до +25° днем.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области вновь прогнозируют грозу. Утром 20 мая региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждени".