Опасная погода ожидается 20 мая в Харькове: предупреждение гидрометцентра

В Харькове и области вновь прогнозируют грозу. Утром 20 мая региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине 20 мая. Днем 20 мая по городу и области ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)», — написали синоптики.

Ранее синоптики сообщали, что температура в городе и области будет колебаться в пределах от 7 до 12° тепла ночью и 13 – 18° днем.

По прогнозам, завершение «сезона дождей» — уже не за горами. На пятницу, 23 мая обещают погоду с переменной облачностью и до +25° днем.