Теплее нормы на 1 градус: прогноз на ноябрь в Харькове и области

В Харьковской области средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это на 1 градус выше нормы.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в ноябре – +1,6 градуса.

Норма осадков в этот период составляет 42 мм. Ожидается, что за ноябрь именно столько дождей и прольется.