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Теплее нормы на 1 градус: прогноз на ноябрь в Харькове и области

Общество 13:19   28.10.2024
Виктория Яковенко
Теплее нормы на 1 градус: прогноз на ноябрь в Харькове и области

В Харьковской области средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это на 1 градус выше нормы.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в ноябре – +1,6 градуса.

Норма осадков в этот период составляет 42 мм. Ожидается, что за ноябрь именно столько дождей и прольется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это на 1 градус выше нормы.".