Теплее нормы на 1 градус: прогноз на ноябрь в Харькове и области
В Харьковской области средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это на 1 градус выше нормы.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, климатическая норма в ноябре – +1,6 градуса.
Норма осадков в этот период составляет 42 мм. Ожидается, что за ноябрь именно столько дождей и прольется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дожди, норма, ноябрь, область, осадки, прогноз, температура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах +2,7 градуса. Это на 1 градус выше нормы.".