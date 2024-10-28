Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області
У Харківській області середня місячна температура в листопаді прогнозується в межах +2,7 градуса. Це на 1 градус вище за норму.
За даними Регіонального центру з гідрометеорології, кліматична норма в листопаді – +1,6 градуса.
Норма опадів у цей період становить 42 мм. Очікується, що упродовж листопада саме стільки дощів і проллється.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області середня місячна температура в листопаді прогнозується в межах +2,7 градуса. Це на 1 градус вище за норму.".