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Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області

Суспільство 13:19   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області

У Харківській області середня місячна температура в листопаді прогнозується в межах +2,7 градуса. Це на 1 градус вище за норму.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, кліматична норма в листопаді – +1,6 градуса.

Норма опадів у цей період становить 42 мм. Очікується, що упродовж листопада саме стільки дощів і проллється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області середня місячна температура в листопаді прогнозується в межах +2,7 градуса. Це на 1 градус вище за норму.".