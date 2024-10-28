Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області

У Харківській області середня місячна температура в листопаді прогнозується в межах +2,7 градуса. Це на 1 градус вище за норму.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, кліматична норма в листопаді – +1,6 градуса.

Норма опадів у цей період становить 42 мм. Очікується, що упродовж листопада саме стільки дощів і проллється.