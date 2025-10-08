Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні

Відсьогодні, 8 жовтня, і до 12 числа Харківська область опиниться під впливом серії циклонів з півдня та південного заходу країни. Тож синоптики прогнозують погіршення погоди в регіоні.

«А саме очікується зниження середніх добових температур повітря, майже щодня, впродовж 8–12 жовтня спостерігатимуться дощі різної інтенсивності: від невеликих до помірних, місцями значних», – зазначили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Однак є і плюс від цієї погоди. Синоптики кажуть, що такі погодні умови сприятимуть росту рівнів води, 9–10 жовтня, на малих річках Харківської області на 5–20 см за добу.

« На рівневий режим р. Уди біля селища Безлюдівка додатково впливатиме міський стік води з Харкова, можливий добовий підйом рівня води на 0,2–0,5 м без негативних наслідків. На р. Сіверський Донець підйом рівнів води очікується до 10 см за добу. Очікувані метеорологічні умови дещо поліпшать гідрологічну ситуацію на річках Харківської області», – підсумували фахівці.

Крім цього, вони попереджають про небезпечні метеорологічні явища 9 жовтня.

«Вночі по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – додали синоптики.

Нагадаємо, раніше попередження «про стихійні гідрологічні явища» опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. Як писало відомство з посиланням на дані Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, рівень води в річці Сіверський Донець біля міста Зміїв може досягнути початкового рівня стихійного гідрологічного явища, що відповідає III рівню небезпеки (коричневий).