Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео)

В харківському екопарку – поповнення. У родині мініамериканських коней народилося лоша.

Це дівчинка, розповіли у пресслужбі екопарку. Кажуть: вона вже стала улюбленицею стайні.

«Мініамериканські коні підкорюють не лише своїм милим виглядом, а й характером. Вони дуже контактні, кмітливі та легко знаходять спільну мову з людьми. Попри свій невеликий зріст, це справжні коні — енергійні, допитливі й дуже харизматичні», – йдеться у повідомленні.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, до харківського екопарку з Дніпра привезли мініпіга Клауса. Про це повідомляли у пресслужбі екопарку наприкінці квітня. Із ним намагалися подружитися.