Live

Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео)

Суспільство 14:14   01.06.2026
Вікторія Яковенко
Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео) Скриншот

В харківському екопарку – поповнення. У родині мініамериканських коней народилося лоша.

Це дівчинка, розповіли у пресслужбі екопарку. Кажуть: вона вже стала улюбленицею стайні.

«Мініамериканські коні підкорюють не лише своїм милим виглядом, а й характером. Вони дуже контактні, кмітливі та легко знаходять спільну мову з людьми. Попри свій невеликий зріст, це справжні коні — енергійні, допитливі й дуже харизматичні», – йдеться у повідомленні.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, до харківського екопарку з Дніпра привезли мініпіга Клауса. Про це повідомляли у пресслужбі екопарку наприкінці квітня. Із ним намагалися подружитися.

Читайте також: Температурні гойдалки у травні: як погода вплине на врожай на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

14.10.2025
Операцію з порятунку коня з небезпечних територій показали в поліції (відео)
25.11.2024
Дивує всіх, хто її бачить: у харківському екопарку показали Білочку (відео)
01.11.2024
Поповнення в екопарку під Харковом: народилося лоша (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В харківському екопарку – поповнення. У родині мініамериканських коней народилося лоша.".