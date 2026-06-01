Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео)
Скриншот
В харківському екопарку – поповнення. У родині мініамериканських коней народилося лоша.
Це дівчинка, розповіли у пресслужбі екопарку. Кажуть: вона вже стала улюбленицею стайні.
«Мініамериканські коні підкорюють не лише своїм милим виглядом, а й характером. Вони дуже контактні, кмітливі та легко знаходять спільну мову з людьми. Попри свій невеликий зріст, це справжні коні — енергійні, допитливі й дуже харизматичні», – йдеться у повідомленні.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, до харківського екопарку з Дніпра привезли мініпіга Клауса. Про це повідомляли у пресслужбі екопарку наприкінці квітня. Із ним намагалися подружитися.
Читайте також: Температурні гойдалки у травні: як погода вплине на врожай на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лошадь, пополнение, Харьковский экопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Маленьке диво в екопарку під Харковом: хто народився (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 14:14;