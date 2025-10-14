Операцію з порятунку коня з небезпечних територій показали в поліції (відео)
Відео, на якому показали, як евакуювали коня, опублікували в облуправлінні Нацполіції.
Тварина знаходилася неподалік від зони бойових дій та потребувала термінової медичної допомоги, уточнили в поліції.
“Поліцейські спільно з представниками Червоного Хреста України та благодійної організації «Animals 911 Ukraine» провели рятувальну операцію з евакуації коня. Для порятунку залучили спеціальний транспорт, призначений для перевезення великих тварин, а також досвідчених зоозахисників, які добре знаються на поведінці коней”, – зазначили правоохоронці.
Для того, щоб дістатися відносно безпечного місця, учасникам операції довелося подолати понад сто кілометрів.
“Тварина успішно дісталася до притулку «Animals 911 Ukraine», де отримує необхідний ветеринарний догляд, харчування та турботу”, – додали в повідомленні.
Наразі в цьому притулку проживає близько 450 тварин. Усіх їх вивезли із прифронтових територій Харківської та Донецької областей.
