Операцию по спасению коня с опасных территорий показали в полиции (видео)

Видео, на котором показали, как эвакуировали коня, опубликовали в облуправлении Нацполиции.

Животное находилось неподалеку от зоны боевых действий и нуждалось в срочной медицинской помощи, уточнили в полиции.

«Полицейские совместно с представителями Красного Креста Украины и благотворительной организации «Animals 911 Ukraine» провели спасательную операцию по эвакуации лошади. Для спасения привлекли специальный транспорт, предназначенный для перевозки крупных животных, а также опытных зоозащитников, которые хорошо разбираются в поведении лошадей», – пишут правоохранители.

Для того, чтобы добраться до относительно безопасного места, участникам операции пришлось преодолеть больше ста километров.

«Животное успешно добралось до приюта «Animals 911 Ukraine», где получает необходимый ветеринарный уход, питание и заботу», – отметили в сообщении.

На данный момент в этом приюте проживает около 450 животных. Всех их вывезли из прифронтовых территорий Харьковской и Донецкой областей.