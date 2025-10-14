Live
Обманывали пенсионеров: киевлян подозревают в продаже фальшивых БАДов

Происшествия 12:37   14.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным следствия, еще в 2022 году 41-летний киевлянин возглавил преступную группу. Также он привлёк троих сообщников – двух женщин и мужчину. Фигуранты занимались продажей фальшивых БАДов. 

Под видом госпрограммы «Поддержка» они продавали через соцсети фальсифицированные биологически активные добавки (БАДы). Однако их состав не соответствовал тому, что был указан на упаковках, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Продавали БАДы

«При систематическом употреблении таких смесей возможно негативное влияние на организм и побочные эффекты. При наличии хронических болезней у человека употребление таких смесей может иметь неотвратимые последствия для здоровья», – отметили в полиции.

Также подозреваемые открыли колл-центр в Харькове. Основными клиентами вероятных мошенников стали пожилые люди.

«Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники использовали общество с ограниченной ответственностью, от имени которого заказывали производство биологически активных добавок на мощностях другого предприятия. Продукция не содержала заявленных компонентов, но реализовывалась под вымышленным торговым названием», – установили в прокуратуре.

Продавали БАДы

Продавали БАДы

При этом фигуранты заявляли, что они квалифицированные специалисты в медицинской сфере и убеждали своих потенциальных жертв в чудодейственных свойствах.

Продавали БАДы

«Получив заказ, аферисты посылали «препараты» по почте, а средства потерпевших перечисляли на подконтрольные счета. В настоящее время доказано шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 100 тыс. гривен. Дополнительно проверяется причастность группы к обману еще более 80 человек на общую сумму около 1 млн. гривен», – уточнили в прокуратуре.

На данный момент четырем фигурантам вручили подозрение. Если их вину докажут – они могут отправиться за решетку на 12 лет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
