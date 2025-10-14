Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ

Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, корректировал воздушные атаки армии РФ по городу.

Речь идет об обстреле 5 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Тогда враг массированно атаковал Харьков дронами «Герань-2».

По данным правоохранителей, подозреваемый – 48-летний работник местной СТО, попавший во внимание оккупантов через Telegram-канал, где искал «быстрые заработки». После ночной атаки он обходил места «прилетов», чтобы зафиксировать масштабы разрушений и передать отчет куратору из РФ.

«Выполняя вражеские задачи, фигурант почти каждый день объезжал город на велосипеде и пытался обнаружить объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники. Киберспециалисты СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он дома обобщал новые координаты потенциальных «целей», — рассказали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Если вину докажут, мужчина грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом многоэтажки в Слободском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. В общем прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших, Терехов и Синегубов назвали «чудом». Ранения получили 18 человек, среди которых беременна и дети.