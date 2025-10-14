Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ

Общество 10:34   14.10.2025
Виктория Яковенко
Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, корректировал воздушные атаки армии РФ по городу.

Речь идет об обстреле 5 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Тогда враг массированно атаковал Харьков дронами «Герань-2».

По данным правоохранителей, подозреваемый – 48-летний работник местной СТО, попавший во внимание оккупантов через Telegram-канал, где искал «быстрые заработки». После ночной атаки он обходил места «прилетов», чтобы зафиксировать масштабы разрушений и передать отчет куратору из РФ.

«Выполняя вражеские задачи, фигурант почти каждый день объезжал город на велосипеде и пытался обнаружить объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники. Киберспециалисты СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он дома обобщал новые координаты потенциальных «целей», — рассказали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Если вину докажут, мужчина грозит пожизненное с конфискацией имущества.

обстрел Харькова 5 июня
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы в Харькове прогремели в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом многоэтажки в Слободском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. В общем прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших, Терехов и Синегубов назвали «чудом». Ранения получили 18 человек, среди которых беременна и дети.

Читайте также: Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
14.10.2025, 10:38
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
14.10.2025, 09:33
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
13.10.2025, 23:51
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории
14.10.2025, 06:00
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
13.10.2025, 22:48
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете
14.10.2025, 11:14

Новости по теме:

09.10.2025
Харьковчанина, который стал агентом РФ и наводчиком, посадили на 5 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 10:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, корректировал воздушные атаки армии РФ по городу.".