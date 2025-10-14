Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ
Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, корректировал воздушные атаки армии РФ по городу.
Речь идет об обстреле 5 июня, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Тогда враг массированно атаковал Харьков дронами «Герань-2».
По данным правоохранителей, подозреваемый – 48-летний работник местной СТО, попавший во внимание оккупантов через Telegram-канал, где искал «быстрые заработки». После ночной атаки он обходил места «прилетов», чтобы зафиксировать масштабы разрушений и передать отчет куратору из РФ.
«Выполняя вражеские задачи, фигурант почти каждый день объезжал город на велосипеде и пытался обнаружить объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники. Киберспециалисты СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он дома обобщал новые координаты потенциальных «целей», — рассказали в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас фигурант находится в СИЗО. Если вину докажут, мужчина грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом многоэтажки в Слободском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. В общем прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших, Терехов и Синегубов назвали «чудом». Ранения получили 18 человек, среди которых беременна и дети.
Читайте также: Фаната «русского мира» из Харькова отправили в тюрьму на пять лет – СБУ
- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент РФ, корректировщик, новости Харькова, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 10:34;