Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ

Суспільство 10:34   14.10.2025
Вікторія Яковенко
Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, коригував повітряні атаки армії РФ по місту.

Йдеться про обстріл 5 червня, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Тоді ворог масовано атакував Харків дронами «Герань-2».

За даними правоохоронців, підозрюваний – 48-річний працівник місцевої СТО, який потрапив до уваги окупантів через телеграм-канал, де шукав «швидкі заробітки». Після нічної атаки він  обходив місця «прильотів», щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт куратору з РФ.

«Виконуючи ворожі завдання, фігурант майже щодня об’їжджав місто велосипедом і намагався виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники. Кіберфахівці СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він вдома узагальнював нові координати потенційних «цілей»», – розповіли в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Наразі фігурант перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує довічне з конфіскацією майна.

обстрел Харькова 5 июня
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали в ніч на 5 червня близько 00:30. Мер Ігор Терехов уточнив, що під ударом – багатоповерхівки в Слобідському районі. А начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про пожежі на місцях ударів. Загалом прилетіли шість «шахедів», пошкоджені сім багатоповерхівок. Те, що немає загиблих, Терехов і Синєгубов назвали «дивом». Поранення отримали 18 людей, серед яких вагітна та діти.

