Фаната «руського миру» з Харкова відправили у тюрму на п’ять років – СБУ

Суспільство 16:30   08.10.2025
Вікторія Яковенко
Фаната «руського миру» з Харкова відправили у тюрму на п’ять років – СБУ Фото: Владислав Абдула

Вирок отримав 53-річний житель Харкова. Правоохоронці довели, що він публічно підтримував РФ, а вдома влаштував «склад» зі зброєю.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант підтримував кремлівську ідеологію у проросійських телеграм-каналах.

«Судом встановлено, що свою пропагандистську діяльність він здійснював, використовуючи власний акаунт у популярному месенджері восени 2024 та взимку 2025 років. Фігурант цинічно називав дії загарбників «освобождением» та поширював російські фейки. У суді доведено, що засуджений дискредитував українських військових та назагал публікував прокремлівський контент, висвітлюючи ідею окупації рідного міста», – зазначили правоохоронці.

Крім того, під час обшуку у нього вдома виявили цілий арсенал, серед якого — гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку та техніка з доказами, додали в СБУ.

Чоловіка визнали винним за двома статтями ККУ – виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України та незаконне поводження зі зброєю. Він проведе у в’язниці п’ять років.

Нагадаємо, у Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу. Фігурант – технічний працівник одного з провідних університетів Харкова, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. Зазначається, що він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова». Правоохоронці вважають, що чоловік поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.

Автор: Вікторія Яковенко
