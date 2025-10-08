Фаната «руського миру» з Харкова відправили у тюрму на п’ять років – СБУ
Вирок отримав 53-річний житель Харкова. Правоохоронці довели, що він публічно підтримував РФ, а вдома влаштував «склад» зі зброєю.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант підтримував кремлівську ідеологію у проросійських телеграм-каналах.
«Судом встановлено, що свою пропагандистську діяльність він здійснював, використовуючи власний акаунт у популярному месенджері восени 2024 та взимку 2025 років. Фігурант цинічно називав дії загарбників «освобождением» та поширював російські фейки. У суді доведено, що засуджений дискредитував українських військових та назагал публікував прокремлівський контент, висвітлюючи ідею окупації рідного міста», – зазначили правоохоронці.
Крім того, під час обшуку у нього вдома виявили цілий арсенал, серед якого — гранатомет, боєприпаси, засоби зв’язку та техніка з доказами, додали в СБУ.
Чоловіка визнали винним за двома статтями ККУ – виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України та незаконне поводження зі зброєю. Він проведе у в’язниці п’ять років.
Нагадаємо, у Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу. Фігурант – технічний працівник одного з провідних університетів Харкова, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула. Зазначається, що він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова». Правоохоронці вважають, що чоловік поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: приговор, пропаганда, рускій мір, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Фаната «руського миру» з Харкова відправили у тюрму на п’ять років – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 16:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 53-річний житель Харкова. Правоохоронці довели, що він публічно підтримував РФ, а вдома влаштував «склад» зі зброєю.".