У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ
Правоохоронці вважають, що адміністратор телеграм-каналу поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.
Фігурант – технічний працівник одного з провідних університетів Харкова, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зазначається, що він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова».
«Фігурант не тільки поширював у мережі існуючі ворожі матеріали, але й ідейно створював «новини» самостійно, використовуючи прокремлівські наративи. Крім того, окремі його публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі», – встановили правоохоронці.
Крім того, додали у Харківській обласній прокуратурі, чоловік намагався «зірвати» мобілізацію – закликав не виконувати накази працівників ТЦК, чинити активний опір, видалити додаток «Дія» та не носити при собі жодних документів.
Під час обшуків вдома у фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, смартфони, документи із доказами.
Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями ККУ – виправдовування агресії РФ, перешкоджання діяльності військових формувань, порушення рівноправності громадян.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що фігуранту – 71 рік, і якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що у Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації «ухилянтської схеми». А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Правоохоронці повідомили додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: затримали, новини Харкова, СБУ, телеграм-канал, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що адміністратор телеграм-каналу поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.".