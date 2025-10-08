Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ

Суспільство 13:34   08.10.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що адміністратор телеграм-каналу поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.

Фігурант – технічний працівник одного з провідних університетів Харкова, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зазначається, що він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова».

«Фігурант не тільки поширював у мережі існуючі ворожі матеріали, але й ідейно створював «новини» самостійно, використовуючи прокремлівські наративи. Крім того, окремі його публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі», – встановили правоохоронці.

Крім того, додали у Харківській обласній прокуратурі, чоловік намагався «зірвати» мобілізацію – закликав не виконувати накази працівників ТЦК, чинити активний опір, видалити додаток «Дія» та не носити при собі жодних документів.

задержали админа телеграм-канала в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
задержали админа телеграм-канала в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час обшуків вдома у фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, смартфони, документи із доказами.

Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями ККУ – виправдовування агресії РФ, перешкоджання діяльності військових формувань, порушення рівноправності громадян.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що фігуранту – 71 рік, і якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що у Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації «ухилянтської схеми». А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Правоохоронці повідомили додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині
8 жовтня – День вареників: скільки коштують інгредієнти на Харківщині
08.10.2025, 14:48
У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ
У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ
08.10.2025, 13:34
Сад Шевченка почали готувати до зими: комунальники взялися за клумби (фото)
Сад Шевченка почали готувати до зими: комунальники взялися за клумби (фото)
08.10.2025, 14:20
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
07.10.2025, 22:56
Земельну ділянку з курганом повернули державі на Харківщині
Земельну ділянку з курганом повернули державі на Харківщині
07.10.2025, 21:51
Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)
Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)
07.10.2025, 20:55

Новини за темою:

19.09.2025
Пограбування на Салтівці: поліція затримала кривдника літньої дами
13.09.2025
Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка
10.09.2025
МСЕК зникла, а хабарі за фіктивну інвалідність залишилися – СБУ розкрила схему
01.09.2025
“Він тривалий час готувався, стежив” – перші фото ймовірного вбивці Парубія
01.09.2025
Ймовірного вбивцю ексголови ВРУ Андрія Парубія затримали – що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що адміністратор телеграм-каналу поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.".