У Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу, за які «новини» – СБУ

Правоохоронці вважають, що адміністратор телеграм-каналу поширював проросійську пропаганду та «зривав» мобілізацію у Харкові.

Фігурант – технічний працівник одного з провідних університетів Харкова, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зазначається, що він позиціонував себе нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку «журналісти Стремоусова».

«Фігурант не тільки поширював у мережі існуючі ворожі матеріали, але й ідейно створював «новини» самостійно, використовуючи прокремлівські наративи. Крім того, окремі його публікації мали відверто провокативний характер щодо приниження представників окремих конфесій та розпалювання релігійної ворожнечі», – встановили правоохоронці.

Крім того, додали у Харківській обласній прокуратурі, чоловік намагався «зірвати» мобілізацію – закликав не виконувати накази працівників ТЦК, чинити активний опір, видалити додаток «Дія» та не носити при собі жодних документів.

Під час обшуків вдома у фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, смартфони, документи із доказами.

Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями ККУ – виправдовування агресії РФ, перешкоджання діяльності військових формувань, порушення рівноправності громадян.

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що фігуранту – 71 рік, і якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

