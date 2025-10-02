Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ
Правоохоронці викрили проректора харківського вишу, який, за даними слідства, організував ухилянтську схему через фіктивне студентство.
Йдеться про 46-річного проректора, позафракційного депутата Харківської обласної ради, обраного від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Як повідомляють джерела МГ «Об’єктив», мова йде про Василя Россіхіна – проректора Харківського національного університету радіоелектроніки.
«Для реалізації схеми посадовець залучив двох спільників – колег з іншого навчального закладу. Саме вони впродовж 2024 року оформлювали документи для «студентів» та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі довідок з ЄДЕБО ухилянтам незаконно оформлювали відстрочку від мобілізації», – з’ясували правоохоронці.
При цьому, встановила СБУ, жоден із «студентів» навчання не проходив, заняття не відвідував і заліки з іспитами не складав. Правоохоронці задокументували щонайменше сім таких епізодів.
СБУ провела 36 обшуків у Харкові за місцями роботи та у будинках фігурантів. Вилучені документальні матеріали, чорнові записи та мобільні телефони з доказами.
«Додатково встановлено, що проректор продовжує підтримувати контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої «харківської весни» 2014 року, які втекли до рф. Крім того, він планував переїхати до москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона», – розповіли в СБУ.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 8 років тюрми.
Слідчі дії тривають. Крім цього, правоохоронці готуються скасувати відстрочки тим чоловікам, які скористалися цією схемою.
Читайте також: У Харкові викрили посадовця ТЦК, який знімав чоловіків із розшуку – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, новини Харкова, проректор, СБУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили проректора харківського вишу, який, за даними слідства, організував ухилянтську схему через фіктивне студентство.".