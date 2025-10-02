Live
Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ

Суспільство 16:49   02.10.2025
Вікторія Яковенко
Проректор вишу в Харкові допомагав ухилянтам і хотів поїхати до Москви – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили проректора харківського вишу, який, за даними слідства, організував ухилянтську схему через фіктивне студентство.

Йдеться про 46-річного проректора, позафракційного депутата Харківської обласної ради, обраного від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як повідомляють джерела МГ «Об’єктив», мова йде про Василя Россіхіна – проректора Харківського національного університету радіоелектроніки.

«Для реалізації схеми посадовець залучив двох спільників – колег з іншого навчального закладу. Саме вони впродовж 2024 року оформлювали документи для «студентів» та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі довідок з ЄДЕБО ухилянтам незаконно оформлювали відстрочку від мобілізації», – з’ясували правоохоронці.

При цьому, встановила СБУ, жоден із «студентів» навчання не проходив, заняття не відвідував і заліки з іспитами не складав. Правоохоронці задокументували щонайменше сім таких епізодів.

СБУ провела 36 обшуків у Харкові за місцями роботи та у будинках фігурантів. Вилучені документальні матеріали, чорнові записи та мобільні телефони з доказами.

«Додатково встановлено, що проректор продовжує підтримувати контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої «харківської весни» 2014 року, які втекли до рф. Крім того, він планував переїхати до москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона», – розповіли в СБУ.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Слідчі дії тривають. Крім цього, правоохоронці готуються скасувати відстрочки тим чоловікам, які скористалися цією схемою.

Автор: Вікторія Яковенко
