День студента: скільки людей навчаються на Харківщині, повідомив облстат

Суспільство 16:23   17.11.2025
Вікторія Яковенко
День студента: скільки людей навчаються на Харківщині, повідомив облстат Фото: Головне управління статистики в Харківській області

Головне управління статистики в Харківській області підготувало інформацію до Міжнародного дня студентів.

Зокрема, поінформували скільки коледжів та вишів функціонують в регіоні станом на початок навчального року. За даними облстату, на Харківщині працюють 27 закладів фахової передвищої освіти. Там навчаються 22 тисячі студентів.

Також, додали фахівці, в регіоні функціонують 28 вишів, де навчаються понад 90 тисяч людей.

Зазначимо, 17 листопада – День студента. Цього дня 1804 року заснували Харківський університет (зараз – ХНУ ім. В.Н. Каразіна). 1939-го нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. 1973-го військова хунта придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. А 1989-го зі студентської демонстрації розпочалася «Оксамитова революція» в Чехословаччині.

Автор: Вікторія Яковенко
