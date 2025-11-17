Live

На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура

Суспільство 14:49   17.11.2025
Вікторія Яковенко
На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові привласнили 830 тисяч гривень, призначених для ремонту дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцю.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні 2021 року ФОП уклав з міською радою договір на суму майже 7,5 млн гривень. Угода стосувалась відновлення елементів благоустрою території дитячого майданчика на вулиці Грицевця.

Встановлено, що протягом наступних місяців там велися будівельні роботи. За їх результатами підрядник оформив акти приймання на загальну суму близько 6 млн гривень

«Однак підприємець вніс до документів недостовірні відомості. Судова будівельно-технічна експертиза підтвердила, що він значно завищив обсяги та вартість фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів, зокрема, що стосувалися насадження квітників, підготовки ґрунту, його зміцнення спеціальними матеріалами та засипки декоративною корою», – з’ясували правоохоронці.

Потім ФОП передав документи для підписання замовнику. Внаслідок цього підрядник надлишково отримав понад 830 тис. грн від міської ради, що спричинило збитки бюджету.

«Тривалий час підприємець переховувався від слідства. Правоохоронці затримали його в Одеській області. За наявними даними, він планував втекти за кордон», – додали в прокуратурі.

Фігуранту вручили підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 908 400 грн застави.

в Харькове нажились на ремонте детской площадке
Фото: Харківська обласна прокуратура
в Харькове нажились на ремонте детской площадке
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Харкові затримали трьох чоловіків, які, за даними слідства, причетні до серії крадіжок із приватних будинків. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загалом зафіксували сім епізодів крадіжок. Правоохоронці встановили, що фігуранти з корисливих мотивів проникали на території приватних будинків та викрадали цінні речі. Збитки становлять понад 400 тис. грн.

Читайте також: На березі річки в Харкові хотіли звести будинок: як завадила прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Снаряди часів Другої світової війни знайшли в полі на Харківщині (фото)
Снаряди часів Другої світової війни знайшли в полі на Харківщині (фото)
17.11.2025, 15:32
У прокуратурі показали обстріляну Балаклію з висоти (відео з коптера)
У прокуратурі показали обстріляну Балаклію з висоти (відео з коптера)
17.11.2025, 11:34
Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)
Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)
17.11.2025, 12:12
Атака на Балаклію: один із «Іскандерів» був касетний – Синєгубов (відео)
Атака на Балаклію: один із «Іскандерів» був касетний – Синєгубов (відео)
17.11.2025, 14:09
Новини Харкова – головне 17 листопада: удар по Балаклії, метро вже прикрашають
Новини Харкова – головне 17 листопада: удар по Балаклії, метро вже прикрашають
17.11.2025, 14:12
На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура
На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура
17.11.2025, 14:49

Новини за темою:

25.07.2025
Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного
20.06.2025
Жінка в Змієві побила хлопчиків на дитячому майданчику – поліція
24.03.2025
Невідомий БпЛА впав на дитячий майданчик у Харкові (фото)
28.03.2024
Звалище влаштували на дитячому майданчику жителі селища під Харковом
15.01.2024
На зведенні дитячого майданчика під Харковом вкрали 400 тисяч: справа в суді


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові привласнили 830 тисяч гривень, призначених для ремонту дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцю.".