На ремонті дитмайданчика в Харкові нажився підрядник – прокуратура

У Харкові привласнили 830 тисяч гривень, призначених для ремонту дитячого майданчика. Про підозру повідомили підприємцю.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні 2021 року ФОП уклав з міською радою договір на суму майже 7,5 млн гривень. Угода стосувалась відновлення елементів благоустрою території дитячого майданчика на вулиці Грицевця.

Встановлено, що протягом наступних місяців там велися будівельні роботи. За їх результатами підрядник оформив акти приймання на загальну суму близько 6 млн гривень

«Однак підприємець вніс до документів недостовірні відомості. Судова будівельно-технічна експертиза підтвердила, що він значно завищив обсяги та вартість фактично виконаних робіт і застосованих матеріалів, зокрема, що стосувалися насадження квітників, підготовки ґрунту, його зміцнення спеціальними матеріалами та засипки декоративною корою», – з’ясували правоохоронці.

Потім ФОП передав документи для підписання замовнику. Внаслідок цього підрядник надлишково отримав понад 830 тис. грн від міської ради, що спричинило збитки бюджету.

«Тривалий час підприємець переховувався від слідства. Правоохоронці затримали його в Одеській області. За наявними даними, він планував втекти за кордон», – додали в прокуратурі.

Фігуранту вручили підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 908 400 грн застави.

