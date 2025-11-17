Live

Серія крадіжок сталася в будинках у Харкові: чи піймали підозрюваних

Суспільство 12:34   17.11.2025
Вікторія Яковенко
Серія крадіжок сталася в будинках у Харкові: чи піймали підозрюваних Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали трьох чоловіків, які, за даними слідства, причетні до серії крадіжок із приватних будинків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загалом зафіксували сім епізодів крадіжок. Правоохоронці встановили, що фігуранти з корисливих мотивів проникали на території приватних будинків та викрадали цінні речі.

«Загальна сума завданих збитків становить понад 400 тисяч гривень. Встановлено, що двоє із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності», – додали поліцейські.

Чоловікам вручили підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Їм вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, дизельний генератор вкрали з підприємства у Слобідському районі Харкова. Злодієм виявився 45-річний харків’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Читайте також: На Салтівці пограбували магазин: що винесли

Автор: Вікторія Яковенко
