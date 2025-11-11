Live

Відчайдушний злочин: генератор вкрали з підприємства в Харкові

17:24   11.11.2025
Олена Нагорна
Дизельний генератор вкрали днями з підприємства у Слобідському районі Харкова.

Злодієм виявився 45-річний харків’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як встановило слідство, чоловік помітив на території підприємства причіп із дизельним генератором. Скориставшись відсутністю охорони, за допомогою маніпулятора, встановленого на вантажному автомобілі, злодій завантажив причіп із генератором у кузов та зник з місця події.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали 48-річного харків’янина, який, за даними слідства, викрав автомобіль ГАЗ.

Автор: Олена Нагорна
